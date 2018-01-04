4 января Православная Церковь чтит память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
Святая великомученица Анастасия родилась в Риме, в семье сенатора по имени Претекстата. Отец был язычник, а мать, которую звали Фавста — тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону.
Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия. Со временем, о красоте юной Анастасии начали говорить повсюду. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия.
Анастасия постоянно ссылалась на тяжелую болезнь, чтобы избежать брачных отношений со своим супругом. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом.
Когда муж святой Анастасии узнал об этом, он жестоко избил ее, закрыл в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно мучил жену. Святая написала о своих страданиях учителю и старец, в ответном письме, предсказал скорую смерть ее супругу.
Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных.
Святого Хрисогона вскоре казнили после суда, проведенного императором Диоклетианом. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания.
Когда государь узнал о том, что Анастасия является христианкой, и к тому же раздала все свое наследство для помощи заключенным братьям во Христе, он приказал ее пытать. Несколько раз святую мученицу избивали, морили голодом, но она осталась верна Христу.
Наконец, святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами, где она отдала свою душу Богу. Тело святой осталось невредимым. По окончании гонений над гробом святой великомученицы Анастасии была построена церковь.
Тропарь
Победоноснаго Воскресения истинноименитая наречена еси, мученице Христова, победы на враги поставила еси мук терпением, Христа ради, Жениха твоего, Егоже возлюбила еси. Того моли спасти души наша.
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