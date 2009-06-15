В Киевской Духовной Академии и Семинарии празднуют выпускные

19:45, 15 июня 2009
Праздники
1278

39 священников и 34 кандидата богословия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы об окончании Киевской Духовной Академии и Семинарии сегодня получили 39 будущих священников и 34 кандидата богословия.

Как сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви, дипломы об окончании выпускникам вручил Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир после Литургии в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры,

«Самое главное в вашем служении – личный пример. Без него ваш труд  - артистизм. Личный пример – это показатель и образования человека, и его духовной сущности,  и крепости веры. Примите Божие благословение и пожелания быть достойными служителями Господу Богу и нашему народу», - процитировали напутственные слова Митрополита Владимира в пресс-службе УПЦ.

Добавим, что в этом году в Киевской Духовной Семинарии учились 163 студента, в Академии - 129. Со степенью  кандидата богословия учебу закончили 5 студентов, 19 студентов стационара защитили дипломные работы.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter