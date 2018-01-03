3 января - день памяти блаженного Прокопия Вятского

Блаженный Прокопий, ради Христа юродивый, был сыном благочестивых крестьян. Когда Прокопию исполнилось двадцать лет, родители хотели его женить, но молодой человек тайно ушел в Вятку и принял на себя подвиг юродства.

Парень терпел голод, холод, насмешки и злобу ради Христа. За это Господь прославил его даром предвидения будущего. Блаженный Прокопий умер в возрасте сорока девяти лет в 1627 году.

Тропарь

Иже на земли Христа ради волею в буйство преложися, и мира сего красоты отнюд возненавиде, и плотская играния увядив постом и жаждою и на земли леганием, от зимы студению и мразом, и от зноя солнечнаго и дождя и прочия тяготы никогда же уклонися под кров, и на теле своем не имея одеяния, Божиею помощию покрываем, и душу очистил еси добродетельми своими, яко злато в горниле, Прокопие премудрое, с верою творящим память твою честно и усердно притекающим к мощем твоим, прославляюще твое святое успение, Христу Богу молись, благоюроде, да избавит ны Господь от варварскаго нашествия и междоусобныя брани и мир мирови дарует и душам нашим велию милость.

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