Презентация программы визита Патриарха Кирилла в Украину

18:21, 15 июня 2009
Праздники
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26 июня в 10.30 в УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему «График пребывания Предстоятеля РПЦ Кирилла в Украине 27 июля - 5 августа».

В пресс-конференции примут участие: управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрит Кирилл (Говорун), пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

Вход по редакционным удостоверениям.

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