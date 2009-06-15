В Англии священникам рекомендуют новые формы богослужения

Церковь Англии выпустила книгу "Fresh Expressions" (Свежие выражения"), в которой священникам рекомендуются новые формы совершения службы, призванные привлечь внимание молодежи. Как пишет Благовест. инфо, со ссілкой на Daily Telegraph, среди предложенных вариантов - службы, совмещенные с выступлением диджеев, с песнями группы U2 и молитвы за руководство компании Google.

Один из предлагаемых вариантов литургии называется "Древняя вера - миссия будущего". В начале службы верующим показывают видеоролик с сервера YouTube, в котором рассказывается о кампании ООН по борьбе с бедностью. Прихожанам сообщается, что "на планете беспорядок", после чего приглашают их подойти к алтарю и натереть пальцы рук морской солью, как символ слез. Затем верующие обходят помещение храма, делая восемь "молитвенных остановок", во время каждой из которых их призывают размышлять о социальных проблемах, таких как равенство полов или защита окружающей среды. После этого под аккомпанемент африканских барабанов зачитывается псалом и возносится молитва "о корпоративном мире, о влиятельных топ-менеджерах, отвечающих за миллиардные производства". "Мы молимся о Джоне Чемберсе из Sisco Systems, Билле Гейтсе из Microsoft, докторе Эрике Шмидте из Google, Ли Скотте младшем из Wal-Mart, и других, уже сделавших выбор в пользу справедливости".

Другой вариант, предлагаемый клирикам и их приходам – так называемая "ЮТу-харистия" - где вместо традиционных гимнов поются песни ирландской группы U2 - такие службы уже несколько лет проводятся в одном из приходов Линкольна.

В Минстере - кафедральном соборе Йорка, проводятся мероприятия, во время которых традиционные латинские хоралы соединяются с современной музыкой в исполнении диджеев, а на стены собора проецируются изображения.

Среди авторов книги Fresh Expressions – епископ города Шеффилд Стивен Крофт, а также сам архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, который выступил инициатором программы в 2004 году.

"Нам нужно установить связь со значительным процентом населения, у которого нет контакта и интереса к традиционной Церкви. Важно предложить духовность людям, привыкшим иметь выбор, и которые никак не ожидают найти его в Церкви. Все новые службы были разработаны специально для определенных групп людей, и не угрожают традиционному богослужению", - подчеркнул священник.

В своб очередь, клирик лондонского собора св. Павла Дэвид Хаулдинг говорит о новых формах богослужения: "Это все ерунда, быстро проходящая мода, ничего не значащая, мелкая и бессмысленная. В этом нет глубины, люди будут считать нас эксцентричными и глупыми", - считает он.