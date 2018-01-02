2 января день памяти священномученика Игнатия Богоносца
13:56, 02 января 2018Праздники
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В 107 году праведник Игнатий был осужден императором Траяном и брошен на съедение зверям.
Когда священномученика везли на казнь, все близлежащие церкви отправили в город представителей, чтобы высказать ему свое почтение.
В ответ Игнатий написал 7 Посланий – удивительных свидетельств истинного христианского духа.
«Я – пшеница Божья; пусть смелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым», – писал он к римлянам.
В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы утешить их.
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