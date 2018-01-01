1 января день памяти святителя Григория Омиритского

Благословенный Богом на добрые дела, целитель и чудотворец Григорий проповедовал христианство среди иудеев и язычников. Он помазал на царство нового омиритского царя Авраамия, который велел своим подданным креститься.

Но далеко не все хотели признавать истинность христианской веры. Знатные евреи предложили святителю доказать свою правоту и явить живого Бога.

Григорий стал ревностно молиться: "Яви Себя, Господи, - молил святитель Христов, - ради славы Святого Имени Твоего!", и произошло чудо: земля сотряслась и в светлом облаке, в пламени и огненных лучах сходил на землю Господь Иисус Христос, и был слышан глас Господень: "Ради молитвы епископа Григория исцелит вас Распятый отцами вашими".

После этого тысячи людей признали единого Бога и приняли веру во Христа. Святитель Григорий еще более тридцати лет управлял омиритской паствой. Почил он в 552 году и был погребен в усыпальнице Великой церкви.

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