Православная церковь празднует день памяти преподобного Ильи Муромца
«Тридцать лет сидел, не поднимаясь, и испил воды чудодейственной и почувствовал в себе силу ратную. Победил Соловья-Разбойника, преодолел идола языческого». Это слова из былины об Илье Муромце. Человеке, действительно жившем на земле.
Довольно редкий случай для народного эпоса. Конечно, воевал богатырь не со сказочными героями, а с врагами своей Отчизны. Шлем, щит и меч он сменил на епитрахиль, крест и монашеские чётки, став монахом Киево-Печерского монастыря.
Он был ратным воином – защитником от врага видимого. А стал воином духовным – защитником от врага невидимого. Молитва праведника была такой же сильной, как народ, породивший этого богатыря.
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