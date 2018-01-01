Православная церковь празднует день памяти преподобного Ильи Муромца

«Тридцать лет сидел, не поднимаясь, и испил воды чудодейственной и почувствовал в себе силу ратную. Победил Соловья-Разбойника, преодолел идола языческого». Это слова из былины об Илье Муромце. Человеке, действительно жившем на земле.

Довольно редкий случай для народного эпоса. Конечно, воевал богатырь не со сказочными героями, а с врагами своей Отчизны. Шлем, щит и меч он сменил на епитрахиль, крест и монашеские чётки, став монахом Киево-Печерского монастыря.

Он был ратным воином – защитником от врага видимого. А стал воином духовным – защитником от врага невидимого. Молитва праведника была такой же сильной, как народ, породивший этого богатыря.

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