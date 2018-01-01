Сегодня день памяти мученика Вонифатия Тарсийского

Святой мученик Вонифатій, память которого сегодня чтит Православная Церковь, жил в Риме во времена царствования императора Диоклетиана (293-305) и служил у одной дамы по имени Аглаида. Вонифатий вел грешную, плотскую и нетрезвую жизнь, однако сердцем он страдал от такого поведения.

Имея намерение изменить образ своей жизни, он часто со слезами молился об этом Богу. Кроме молитвы, Вонифатий стремился умилостивить Бога делами милосердия: бедные и несчастные не отходили от него без утешения. И Господь призрел на грешника и указал ему путь к спасению.

Однажды госпожа Аглаида захотела иметь у себя дома мощи какого-нибудь мученика и устроить храм в его честь, чтобы иметь за себя молитвенника перед Богом. В то время было жестокое гонение на христиан. Мощи мучеников неверные продавали за большие деньги. Аглаида позвала к себе слугу Вонифатия, дала ему много золота и со многими другими служителями отправила его за этим святым приобретением.

Вонифатий с радостью принял на себя это дело. Но, отправляясь из дому, он вдруг говорит: «А что, госпожа, если мои мощи привезут тебе вместо других, примешь ты тогда их?» Аглаида заметила, что не время теперь для смеха, а нужно спешить на ту работу, на которую он ссылается.

Вонифатий, тем временем, стал размышлять по дороге о своей грешной жизни и о подвигах мучеников. Раскаяния в нем усилилось, душа горела жаждой спасения, и он сам решился пострадать за Христа, - всю дорогу он постился и постоянно был в молитвенном настроении.

Когда прибыл в город Тарс, где происходили мучения христиан, то остановился в гостинице и, приказав слугам ждать его, сам отправился на место казни. Спокойный вид мучеников поразил его, он подбежал, целовал их руки, ноги, раны, умоляя помолиться за него, чтобы и его Господь удостоил причислить к лику их. Вонифатия сразу схватили и привели на допрос.

За то, что он признал себя христианином, судья приговорил его на мучения. Сначала ему забивали в ногти рук и ног острое железо, затем вливали в уста расплавленное олово, однако на удивление всех присутствующих, это не повредило ему, и он остался жив.

Все воскликнули: «велик Бог христианский, и мы все веруем в царя и Господа Христа!» Вонифатия отвели в темницу. На следующий день Вонифатия вновь подвергли новым мучениям - бросили в котел с горячей смолой, но и это не отняло у него жизнь. Тогда мучитель приказал усечь его мечом.

С радостью в сердце и с молитвой на устах преклонил Вонифатий под меч свою голову. 550 человек неверных обратились к истинному Богу сразу же после смерти мученика. Те, что приехали с Вонифатием, за пятьсот золотых монет, купили у мучителей истерзанное тело мученика, умастили ароматами, положили в плащаницу и повезли в Рим, чтобы отдать своей правительнице.

Перед прибытием мощей Аглаида услышала во сне голос: «Прими того, который был раб твой, а сейчас нам брат и служитель, который будет хранителем души твоей и молитвеником за тебя». В страхе она проснулась, пригласила служителей церковных и вместе с ними вышла встретить мощи мученика. Со слезами радости приняла она их в свой дом и благодарила за это Господа.

В скором времени в своем имении на окраине Рима, Аглаида соорудила церковь во имя мученика Вонифатия, куда были перенесены его мощи, от которых было много исцелений.

После этого она прожила пятнадцать лет в молитве, посте и покаянии за свои грехи, и, очистив свою душу, мирно отошла к Господу. Аглаида была похоронена рядом с гробом святого мученика Вонифатия.

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