31 декабря – день памяти святителя Модеста Иерусалимского

Святитель Модест, архиепископ Иерусалимский, родился в Малой Азии в христианской семье. Святой ушел в монастырь еще будучи юношей. Со временем, он был настоятелем древней обители святого Феодосия Великого в Палестине.

В начале седьмого века на Сирию и Палестину напали персидские войска царя Хозроя, перебили девяносто тысяч христиан и разрушили множество христианских храмов.

Предстоятель Иерусалимской Церкви был взят в плен, поэтому временно исполняющим его обязанности был назначен святой Модест.

Святитель с помощью Александрийского Патриарха восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе храм Гроба Господня. Он с честью похоронил останки убитых иноков из обители святого Саввы Освященного.

Через четырнадцать лет из персидского плена вернулся Патриарх Захария, которого все это время замещал Модест. После смерти Захарии святой Модест был поставлен Патриархом Иерусалимским.

Святитель Модест скончался в возрасте 97 лет в середине седьмого века.

Тропарь

Преподобно пожив, Богомудрие Модесте, и святительскою одеждою украшен, пастырю Иерусалима блаженнейший, в веселии ныне Христу предстоиши и концы озаряеши чудесы, помощник убо буди тя призывающим, моляся, отче, о всех нас.

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