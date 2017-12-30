30 декабря Православная Церковь чтит память пророка Даниила и трех святых отроков

Святой пророк Даниил был одним из знатных еврейских юношей, которые были депортированы в Вавилон царем Навуходоносором. Даниил и три его сверстника, которых звали Анания, Мисаил и Азария, жили и воспитывались при царском дворе, где они получили новые имена – Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго.

В столице молодые люди обучались грамоте и местному языку, но соблюдали еврейский закон и традиции. Даниил и его товарищи должны были есть пищу с царского стола, но из соображений благочестия, они отказались и предпочли овощи и воду.

Несмотря на это, молодые люди был красивее и полнее тех, кто не брезговал питаться из рук царя. За хранение веры в Единого Бога Даниил получил дар предвидения и толкования снов. Однажды Навуходоносор увидел поразивший его сон, но, проснувшись, забыл, что ему снилось. Все мудрецы оказались бессильны, и лишь Даниил смог не только напомнить царю содержание сна, но и истолковать его смысл.

После происшедшего, царь оценил мудрость святого пророка Даниила и поставил его главным среди мудрецов Вавилонской империи. Вскоре царь приказывает поставить огромную статую с собственным изображением. Все без исключения должны были покланяться этому идолу и воздавать ему божеские почести.

За отказ друзей святого пророка Даниила кинули в горящую печь. Но святые отроки не сгорели, а ходили посреди огня и воспевали славу Божью. Ангел Божий, который пришел им на помощь, охладил пламя и молодые люди остались невредимыми. Увидев это, царь возвысил их в своей стране и прославил их Бога.

Следующим на царский престол после Навуходоносора стал его сын Валтасар. Царь созывает пир и приказывает за столом использовать священные сосуды, которые были вывезены из иерусалимского храма. В самый разгар застолья в воздухе появилась кисть руки, которая написала загадочную фразу: «...мене, мене, текел, упарсин».

Снова никто из придворных мудрецов не смог объяснить смысл видения, кроме Даниила, который предсказал падение Вавилонского царства. После убийства Валтасара воцарился персидский царь Дарий. При новой власти Даниил стал правителем одной из трех сатрапий.

Дарий видел его ум и планировал поставить его правителем всего царства. Придворные видели расположение нового царя к Даниилу, поэтому из зависти начали плести интриги, желая подставить пророка перед государем. Они упросили царя издать указ, который бы запрещал всем, кроме самого царя, в течение тридцати дней обращаться с просьбой к каким-либо богам или человеку.

После того, как Даниила уличили в том, что он молился Богу, тем самым нарушил царский указ, Дарий вынужден бросить его в ров со львами. Когда на следующий день царь увидел, что Дарий жив и львы его не растерзали, он повелевает, чтобы все подданные трепетали перед Богом, которому молится Даниил. Также Дарий приказывает кинуть обвинителей в львиный ров.

О последних годах святого пророка известно немного. Предание говорит, что он умер в Вавилоне в глубокой старости, совершив перед смертью множество чудес.

Тропарь

Велия веры исправления: во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся, и пророк Даниил львом пастырь, яко овцам, являшеся. Тех молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

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