28 декабря Православная Церковь молится преподобному Трифону Печенгскому и Кольскому

Преподобный Трифон Печенгский и Кольский родился в Новгородском крае в семье священника. Родители воспитывали Митрофана, таково было имя мальчика до монашества, в страхе Божьем.

Юноша хотел заняться просветительской деятельностью среди язычников-лопарей, о которых много слышал от рыбопромышленников. Покинув родительский дом, святой ушел на Кольский полуостров и остановился на берегу реки Печенги, где обитали лопари. Там он стал вести с ними торговлю.

Сначала святой ознакомился с языческими верованиями аборигенов и изучил их язык, затем стал проповедовать им о вере Христовой. Лопари встречали слова святого с настороженным недоверием. Святому проповеднику пришлось преодолеть много трудностей, перенести гонения и даже побои.

Постепенно, мудрым, ласковым словом и кротостью ему удалось многих обратить ко Христу. Со временем преподобный Трифон вместе с блаженным Феодоритом и иеромонахом Илией устроил для новообращенных храм, а также основали Троицкий Печенгский монастырь. Иоанн Грозный помог ему и богато одарил монастырь преподобного.

Просветитель лопарей скончался в глубокой старости в 1583 году, прожив на Печенге почти шестьдесят лет. Местное празднование было установлено вскоре после кончины святого. Святой Трифон не раз приходил на помощь погибавшим мореплавателям, с верой призывавшим его имя.

Тропарь

Пути, вводящаго в жизнь, наставник и учитель был еси: первее бо, преподобне отче наш Трифоне, пришел еси в часть Норвегския земли и в последних концех северныя страны языки просветил еси, породив водою и Духом Святым, и священная твоя чада в безплодней пустыни, яко древа масличная, насадил еси, велию обитель Святыя и Живоначальныя, Единосущныя и Нераздельныя Троицы создал еси и монахов множество собрав. Тем, яко апостолом и пустынножителем равночестна чтуще тя, прилежно припадающе, вопием: моли всех Бога за Русскую землю, за область твою и за вся люди, почитающия память твою.

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