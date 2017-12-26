26 декабря – память преподобного Мардария, затворника Печерского
01:16, 26 декабря 2017Праздники
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Преподобный Мардарий, затворник Печерский, жил и трудился в Дальних пещерах Печерского монастыря в ХIII веке.
По рукописным святцам, в богослужебной литературе он называется "нестяжательным", а по надписи у мощей - "бескелейным". В некоторых книгах святой также называется "рачителем нищеты".
Нетленные останки преподобного находятся в Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Тропарь
Бывый, блаженне Мардарие, нестяжатель Христа ради, и Того за многая твоя благодеяния в сердце твое вселивый, молися о нас, поющих тя.
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