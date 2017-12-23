23 декабря – память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа

Святой мученик Мина жил в начале четвертого века во время правления императора Максимина. Случилось так, что в Александрии начали возникать споры и потасовки между христианами и язычниками, поэтому Мину, который был известен в округе красноречием, отправили для наведения порядка в городе.

Святой стал открыто проповедовать христианскую веру и в скором времени многие из числа язычников решили креститься. Через некоторое время, император узнает о происходящем в городе и отсылает туда Ермогена, который занимал пост управляющего области, чтобы судить Мину.

Ермоген, хотя и являлся язычником, но был сильно поражен стойкостью, которую проявил Мина, когда его пытали. Вскоре Ермоген принимает крещение, а Максимин, возмущенный поведением губернатора, приезжает в Александрию лично.

Император собственноручно изрубил святого Евграфа, который был секретарем у Мины, а святым мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы. Останки всех трех мучеников бросили в металлическом ящике в море, где их со временем и нашли, а затем перенесли в Константинополь.

Тропарь

Воздержанием страстей огнепальныя умертвивше зраки и движения, Христовы мученицы прияша благодать недуги отгоняти немощных и живше и по кончине чудодействовати. Воистинну чудо преславно, яко кости наги источают исцеления, слава Единому и Создателю Богу.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.