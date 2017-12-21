21 декабря Православная Церковь чтит память преподобного Патапия

Преподобный Патапий родился в Фивах в христианской благочестивой семье.

Став совершеннолетним, Патапий отправился в Египетскую пустыню. Святой долго жил в пустыне и духовно трудился, пока, наконец, вся округа начала говорить о нем. Когда люди стали приходить к нему за советом, но святой ушел в Константинополь, чтобы не нарушать своих обетов.

В столице Патапий устроил себе келью прямо в городской стене, недалеко от Влахернской церкви. Здесь, в самом сердце империи, к Патапию начали приходить больные, которые получали и помощь от преподобного.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу, приим бо крест, последовал еси Христу и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Патапие, дух твой.

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