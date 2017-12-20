20 декабря - память святителя Амвросия Медиоланского

Святитель Амвросий родился около 340 года в Тревире, современный Трир, в знатной христианской семье.

Амвросий был первым латинским отцом церкви, который родился и вырос в христианской семье.

Одной из представительниц его аристократического рода была мученица Соферия, которая пострадала во время правления императора Диоклетиана.

В молодости Амвросий получил блестящее риторское образование и был назначен на пост управляющего несколькими провинциями с резиденцией в Милане.

В 352 году, после смерти отца, Амвросий переселяется в Рим, где продолжает обучаться.

Около 370 года он становится советником префекта, а через три года префектом, то есть мэром, Милана.

В 374 году умирает епископ города и возникают недоразумения между арианами и православными города о кандидатуре нового предстоятеля.

Согласно преданию, во время спора неизвестный грудной младенец произнес «Амвросия в епископы!». Так или иначе, но его кандидатура была хорошим компромиссом. Сам префект хотел отказаться, но император Валентиниан утвердил выбор горожан.

Фактически за неделю с тридцатого ноября до седьмого декабря Амвросий был крещен, а затем поставлен в чтеца, иподиакона, диакона, пресвитера и, наконец, епископа; случай абсолютно исключительный для Православной Церкви, чтобы человек прошел все степени священства в течение недели.

После этого он раздал имущество и до конца жизни вел строгий образ жизни.

Будучи убежденным сторонником никейского православия, он противодействовал арианству и довольно быстро переубедил многих из своей паствы. Святитель Амвросий боролся также со старыми языческими привычками своих прихожан.

Когда Феодосий Великий при подавлении бунта в Фессалониках проявил излишнюю жесткость, Амвросий, по преданию, запретил ему приступать к Таинствам Церкви. Вскоре император подчинился и покаялся. Амвросий заслужил большую любовь паствы, сообщают даже о свершенных по его молитвам чудесах. Святитель скончался в апреле 397 года.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Амвросие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.