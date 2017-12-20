20 декабря – день памяти Нила Столобенского

Преподобный Нил Столобенский был родом из Новгородской земли.

Святой подвижник начал монашеский путь в 1505 году в обители преподобного Саввы Крыпецкого, которая находилась недалеко от Пскова. Вскоре братия полюбила его за послушание и постнический образ жизни.

Со временем преподобный Нил захотел уйти в более дикие места, и когда получил благословение на это, то поселился около реки Черемхи. Там преподобный Нил прожил тринадцать лет, питаясь только травами и желудями. Все время он проводил в молитве. Слава о подвижнике постепенно распространилась в соседних деревнях.

Он стал усердно молить Пресвятую Богородицу, чтобы ему нашлось другое место для пустынных подвигов. Однажды в полусне он услышал голос, который приказывал ему идти на остров Столобное, который находился посреди озера Селигера.

Преподобный нашел указанное место, выкопал себе пещеру, а затем срубил келью, в которой обитал двадцать семь лет. Незадолго до смерти преподобный Нил вырыл в построенной им часовне могилу. По преставлении преподобного Нила в декабре 1554 его святые мощи были положены в гробницу игуменом одного из новгородских монастырей.

Почитание преподобного Нила постепенно распространилось за пределы Селигерского края по всей Руси. 27 мая 1667 года мощи преподобного Нила были обретены нетленными.

Тропарь

Яко светильник всесветел, явился еси во острове Селигера езера, преподобне отче Ниле, ты бо, крест Христов от юности своея на рамо взем, усердно Тому последовал еси, чистотою Богови приближився, отонудуже и чудес дарованием обогатился еси. Тем и мы, притекающе к раце мощей твоих, умильно глаголем: отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.