18 декабря – память святителя Гурия, архиепископа Казанского

Первый архиепископ Казанский, святитель Гурий, был из дворянского рода, представители которого проживали в городке Радонеж.

При крещении мальчика назвали Григорием.

Когда Гриша был еще юношей, то поступил на службу к князю Ивану Пенькову. Последний был им настолько доволен, что поручил парню управлять всем домом, но, как всегда, не обошлось здесь без завистников. Григория оклеветали, будто он находится в преступной связи с самой княгиней.

Князь Пеньков приказал посадить юношу в яму, которую вырыли как раз по этому случаю. В ней-то и просидел Гриша целых два года, пока дверь сама-собой чудесным образом не открылась. Расценив неожиданное освобождение, как знак свыше, Григорий решил посвятить свою жизнь Богу, а потому отправился в монастырь преподобного Иосифа Волоколамского.

Здесь он принял монашеский чин, получил имя Гурий и вскоре был поставлен игуменом монастыря. Вскоре его перевели в Селижаров монастырь, а в 1555 году хиротонисали в архиепископа новообразованной Казанской епархии.

Владыка Гурий не сидел сложа руки: было устроено два училищных монастыря для обучения детей христиан и язычников. Кроме того, под личным надзором архипастыря построили каменный Свято-Благовещенский кафедральный собор.

Святитель умер в декабре 1563 года, приняв схиму за два дня до смерти. Его мощи были открыты в 1595 году и находятся в Казанском кафедральном соборе.

Тропарь

Правило веры и образ целомудрия, учителя добрых дел и наставника спасения даде тя Господь новопросвещенному граду Казани, в немже приобрел еси новыя от язык люди и привел еси я Христови. Сего ради в память твою радостно сошедшеся, честне празднуем святое твое успение, ты же, отче наш, святителю Христов Гурие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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