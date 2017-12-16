16 декабря Православная Церковь чтит память преподобного Саввы Сторожевского

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский чудотворец, очень молодым пришел в обитель преподобного Сергия Радонежского и принял от него постриг в монашество.

Он был одним из первых учеников и помощников преподобного Сергия. Под руководством этого наставника преподобный Савва научился многим христианским добродетелям.

Святой питался только растительной пищей, носил грубую одежду и спал на полу. Подвижническая жизнь преподобного Саввы снискала ему всеобщую любовь. Вскоре он был поставлен в сан священника и назначен преподобным Сергием духовником братии. По благословению преподобного Сергия отец Савва стал игуменом обители Успения Божией Матери, которая была расположена на реке Дубенке.

В 1392 году братия Троицкого монастыря выбрали преподобного Савву своим игуменом. В течение шести лет преподобный Савва нес это послушание. Князь Юрий Дмитриевич Звенигородский выбрал преподобного Савву своим духовником. По его просьбе преподобный основал около Звенигорода новую обитель.

Святой стремился к уединению и потому ушел на пустынное место — гору Сторожевскую. Там он построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и малую келью для себя.

В 1399 году преподобный основал на Сторожевской горе монастырь и с отеческой любовью принимал всех приходивших. За высокую добродетельную жизнь Господу угодно было прославить преподобного даром прозорливости.

Святой скончался в глубокой старости в декабре 1406 года. Его нетленные останки были открыты 19 января 1652 года. От мощей преподобного многие больные получали исцеления.

Тропарь

Пустыни явился еси доброе прозябение, преподобне: от юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учением ум к Небесным вперив, и стаду твоему премудр наставник показался еси; тем и Христос яко пресветла тя светильника чудесы обогати, Савво, отче наш, моли спастися душам нашим.

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