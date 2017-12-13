13 декабря Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской.

Впоследствии он жил в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера вместе с братом Симоном, занимаясь рыбной ловлей. С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной настроенностью к Богу.

Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, который возвестил о пришествии в мир Спасителя. Когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последовали за Господом.

Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Мессией, приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христового, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божьего святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье. По преданию Грузинской Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом Симоном Кананитом в Абхазии, где апостол Симон принял мученическую смерть.

Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию.

Здесь в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, он основал христианскую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти апостолов Христовых – Стахия. На своем пути апостол Андрей испытывал многие неприятности от язычников. Его избивали, изгоняли из городов, но Господь хранил своего избранника и по его молитвам совершал дивные чудеса. Последним городом, куда пришел святой апостол Андрей Первозванный, и где принял он мученическую смерть в 62 году, был город Патры.

Здесь по молитве апостола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин. Наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского и его брат философ Стратоклий.

Это побуждало жителей города принимать от апостола Андрея святое крещение, однако правитель города консул Эгеат оставался закоренелым язычником. Святой апостол с любовью и смирением обращался к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господнего. Разъяренный Эгеат приказал распять апостола.

С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и поднялся на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног его к кресту, а привязать их. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест».

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и требовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались.

Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света освятило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою душу Господу. Максимилла, жена правителя, сняла с креста тело апостола и с честью похоронила его. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала примерно в 62 году.

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванного были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого апостола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея. После взятия Константинополя крестоносцами, в 1208 году мощи святого апостола Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II честная глава святого апостола Андрея была перенесена в Рим и положена в соборе святого апостола Петра.

Тропарь

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

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