12 декабря православные чтут память святого мученика Парамона

Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали за веру во Христа при императоре Декии.

Правитель восточных областей Аквиан посадил в темницу христиан, принуждая их отказаться от Христа и принести жертву идолам. Заключенных мучали, надеясь угрозой смерти заставить их поклониться языческим божествам.

Один из местных жителей, по имени Парамон, видел мучения христиан, открыто осудил жестокость правителя и исповедал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа.

Святого Парамона после жестоких пыток обезглавили вместе с остальными тремястами семидесятью мучениками.

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