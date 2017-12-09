9 декабря – святителя Иннокентия, епископа Иркутского

Святитель Иннокентий происходил из волынских дворян, которые в XVII веке переселились в Черниговскую губернию. Здесь и родился Иннокентий в 1680 году. Юноша обучался он в Киевской Духовной Академии, окончив которую он принял монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре.

В 1710 году иеромонах Иннокентий стал преподавателем в Московской славяно-греко-латинской академии, а через девять лет, как наиболее образованный инок, стал соборным иеромонахом корабля «Самсон», стоявшего в Ревеле. Затем Иннокентий получил должность обер-иеромонаха флота в финском городе Або, где он руководил духовенством, служившим на кораблях, а в 1721 году он стал наместником Александро-Невской Лавры.

В 1718 году скончался духовник православной общины в Китае, и Святейший Синод на его место определил иеромонаха Иннокентия.

В то время в Китае уже успешно действовала католическая миссия, которой сочувствовал богдыхан Канси. Когда Синод сообщил императору Петру I об определении иеромонаха Иннокентия в Китай в степени епископа, государь постановил: «В архиереи посвятить его, но лучше без титула городов ... чтобы иезуиты бедствий не нанесли ему».

В 1721 году иеромонах Иннокентий в присутствии императора был хиротонисан во епископа, и через несколько дней он в качестве миссионера в сопровождении небольшого состава духовенства и певчих выехал по направлению к Иркутску. Этот город он достиг только через год.

Тем временем китайское правительство отказало в визе «духовной особе и великому господину» Иннокентию, и он вынужден был обосноваться в Троицком Селенгинском монастыре у китайской границы. Положение епископа Иннокентия было крайне тягостным, и он просил помощи у Синода.

В конце августа 1727 года Синод назначил святителя Иннокентия епископом Иркутским и Нерчинским. Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей: бурят, монголов и других, непросвещенных верой Христовой, бездорожье и бедность, делало пастырский труд святителя особенно тяжелым.

По недосмотру сената и императрицы Екатерины I святитель не получал жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток во всем. В таких условиях, на скудные средства иркутского Вознесенского монастыря, содержались две школы, открытые при нем: русская и монгольская.

Святитель Иннокентий заботился об устройстве этих школ, подборе учителей для них, обеспечении учеников книгами, одеждой, продовольствием.

Он трудился над устройством епархии и укреплением ее духовной жизни. При святителе Иннокентии было начато строительство каменного храма в Вознесенском монастыре, взамен деревянного. Однако святитель не отличался крепким здоровьем. Под влиянием сурового климата и невзгод он преставился 27 ноября 1731 года в возрасте 50 лет. Его похоронили в Вознесенском монастыре в пяти километрах от Иркутска на реке Ангаре.

В 1764 году во время ремонта монастырской Тихвинской церкви открыли его останки. В 1801 году в царствование императора Павла I Русская Церковь причислила святителя Иннокентия к лику святых.

Тропарь

Светильниче Церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию, и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою Бога прославивый, молим тя, святителю Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печали.

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