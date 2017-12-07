7 декабря – день памяти святого мученика Меркурия Смоленского

Святой мученик Меркурий Смоленский был славянином по происхождению. Он являлся потомком княжеского рода из Моравии.

Святой Меркурий воспитывался в Православии, потому ушел из своего отечества на Русь и служил в войске смоленского князя. Святой воин был строгим постником, девственником и проводил долгие ночи в молитве.

В 1239 году полчища татар подошли к Смоленску, угрожая разорением городу и его святыням. Пономарю, который ночью молился в храме было видение, чтобы он передал Меркурию, что настало время для битвы.

Воин Христов той же ночью отправился в татарский стан. Там он сразился с предводителем татарского войска великаном, который обладал огромной силой, и затем убил его. Началась битва, во время которой татары видели, как Меркурию помогают юноши в светлых одеждах и некая Женщина.

Святой Меркурий был убит в бою сыном татарского великана. Жители Смоленска с честью похоронили тело святого мученика в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Вскоре после своей смерти, святой Меркурий явился в видении тому же пономарю и приказал повесить над гробом его оружие, обещая смолянам постоянную помощь и заступничество во всех скорбях и бранях. Сегодня в смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия.

Тропар

Возсияв, яко звезда многосветлая, в соборней церкви пред пречистым и чудотворным образом Пречистей Богородицы, за Нюже и за град Смоленск пострада, многокозненнаго и богомерзкаго царя Батыя устраши, и сильнаго исполина победи, и люди удиви, душу свою, многострадальне Меркурие, за благочестие положи, яко Захариина и Авелева ясно вопиет твоя кровь ко Господу. И ныне молися за души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.