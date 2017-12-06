6 декабря – святого благоверного князя Александра Невского

Александр Ярославич Невский был сыном князя Ярослава Всеволодича и княгини Феодосии.

Он родился 13 мая 1221 года. С 1236 года начался период длительного княжения Александра в Новгороде. Первые годы правления были посвящены укреплению города.

В 1239 году он женился на Александре Брячиславне, полоцкой княжне. Этот союз принес Александру трех сыновей. Даниил, стал московским князем, а Андрей и Димитрий княжили во Владимире. Князь получил свое прозвище, Невский, после победы над шведами в битве, которая произошла на берегу реки Невы.

Историки полагают, что Невская битва, которая произошла в 1240 году, дала возможность Руси сохранить земли на берегах Финского залива.

Шведами в той битве командовал Биргер, будущий правитель Швеции. Но, вскоре после этого Александр покидает из-за очередного конфликта Новгород и уезжает в Переяславль-Залесский. Впрочем, своенравные новгородцы вынуждены были вновь позвать к себе князя Александра. Вызвано это было серьезной угрозой новгородским землям со стороны Ливонского ордена.

Решающая битва состоялась на льду Чудского озера, 5 апреля 1242 года. Александр разгромил ливонских рыцарей, и тем пришлось заключить мир и, что самое важное, отказаться от всяких притязаний на земли Руси. На востоке страны ситуация была совершенно иной. Русским князьям пришлось склониться перед мощью более сильного врага – монголо-татар и великому киевскому князю, приходилось ездить на поклон в столицу Орды, Каракорум для получения ярлыка на княжение.

В 1243 году хан Батый выдал такой ярлык отцу Александра Ярославу Всеволодовичу. Князь Ярослав Всеволодович скончался неожиданно, 30 сентября 1246 года. В управление Александру достались земли южной Руси, включая и сам Киев. Но Александр Невский, несмотря на это возвращается в Новгород. Папа Римский, Иннокентий Четвертый предлагал Александру помощь в борьбе с Ордой в обмен на принятие католичества.

Но предложение это было в весьма категоричной форме отвергнуто князем. Ярлык на великое княжение Александр получил в 1252 году, после того, как Огул Гамиш сверг хан Мункэ. Хан вызвал Александра в Сарай, столицу Золотой Орды, где ему была выдана грамота на княжение.

Однако Андрей Ярославич имел сильную поддержку со стороны галицкого князя Даниила Романовича и тверского князя. Он отказался подчиниться решению хана, однако скоро покинул пределы Северо-Восточной Руси, преследуемый отрядом монголов.

Во время поездки в Орду в 1262 году ярко проявились такие качества Александра Невского, как дипломатичность и умение вести переговоры.

Тогда ему удалось избавить своих воинов от участия во многих завоевательных набегах монголов. Но, возвращаясь обратно, князь заболел и умер в стоящем на Волге Городце. Это произошло 14 ноября 1263 года.

Тропарь

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя Христос, яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца, преславна и богоприятна. И днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений, Егоже моли спасти град сей, и державе Российстей богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.

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