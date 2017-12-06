6 декабря - память святителя Амфилохия, епископа Иконийского

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский, родился в Кесарии Каппадокийской.

Он был двоюродным братом святого Григория Богослова и близким другом святого Василия Великого. До того, как принять епископский сан, он около сорока лет жил в пустыне.

В 372 году скончался Иконийский епископ. Ангелы Господни трижды являлись в видениях святому Амфилохию, а затем рукоположили его в епископа.

Когда святитель возвращался в свою келью, он встретил семь епископов, которые разыскивали его, чтобы поставить архипастырем Иконии, но Амфилохий сказал, что таинство над уже совершили ангелы. Мудрый архипастырь обладал даром писателя и проповедника.

Он участвовал в деяниях Второго Вселенского Собора и возглавлял борьбу против ереси Македония. В 394 году святой епископ Иконийский Амфилохий с миром отошел ко Господу.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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