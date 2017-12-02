2 декабря православные христиане почитают образ Богородицы "В скорбех и печалех Утешение"

Обстоятельства первоначального происхождения образа Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение" неизвестны, но письмо иконы свидетельствует о том, что она очень древняя.

Сначала этот образ был келейной святыней основателя русского Андреевского скита на Афоне иеросхимонаха Виссариона.

Когда 11 октября 1849 года последовало открытие этого скита, Виссарион дал свою икону в благословение братии. Прославление этого образа совершилось в России, в Вятской губернии, в 1863 году, когда в город Слободской прибыл с Афона для сбора пожертвований иеромонах Паисий, привезший с собой икону Богоматери "В скорбех и печалех Утешение".

Этот образ был украшен богатой позолоченной ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери. Он был помещен в женском Христорождественском монастыре, в храме Рождества Христова. Икона "В скорбех и печалех Утешение" устроена в виде створчатого складня.

Кроме Пречистой Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский на конях, святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святители Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец. Образ украшен несколькими ризами, одна из которых - золотая.

Тропарь

Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку слезу от лица земли: Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.

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