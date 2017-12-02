2 декабря – день памяти святого пророка Авдия

Имя Авдий в переводе с еврейского языка означает – слуга Господень. Согласно преданию, пророк Авдий был родом из села Вифарама, которое находилось около города Сихема, на горе Ефремовой.

Он служил домоправителем у израильского царя Ахава. С юных лет он был богобоязнен, и даже когда весь Израиль отвернулся от Бога и стал поклоняться языческому божеству Ваалу, он тайно служил Единому Истинному Богу.

Святой Авдий оставил царскую службу и последовал за пророком Илией Фесвитянином и сам получил дар пророчества. В своих пророчествах Авдий предсказывает погибель Едому и возвещает спасение на Сионе. Книга пророка Авдия представляет собой самое малое произведение ветхозаветной библейской письменности – она состоит из одной главы.

Содержание ее составляет видение об Едоме. Сущность этого видения заключается в предсказании гибели Едому, а в лице едомитян и всем языческим народам.

В книге пророка Авдия отмечается сила выражения, живость и чистота еврейского языка. После смерти святой пророк Авдий был похоронен вместе со своими предками в Самарии.

Тропарь

Пророка Твоего Авдия память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

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