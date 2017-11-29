29 ноября день памяти апостолов Фаддея и Варфоломея - первых просветителей Армении

Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духовными просветителями Армении, они принесли в страну свет христианства.

В Армению они пришли в разное время и проповедовали независимо друг от друга. Но существует предание, что однажды они встретились в армянском поселении, которое в память об этом событии народ назвал Отъяц Хач - Крест Пристанища.

Фаддей, один из 12 апостолов Христа, после Его вознесения направился в Аравию и Месопотамию, откуда ок. 40 г. пошел в Осроену, где исцелил царя Абгара Пятого. Далее путь апостола лежал в Армению, куда он в 43 г. принес как реликвию наконечник копья, которым римский солдат пронзил распятого Христа. Эта реликвия хранится в Эчмиадзинском Кафедральном соборе.

В 66 г. Фаддей был схвачен в Артазе, подвергнут пыткам, «повешен на древе» и пронзен стрелами.

Через три века на месте захоронения апостола был возведен монастырь Тадеи. Мощи Св. Фаддея хранятся в Эчмиадзинском соборе. Варфоломей, один из 12 апостолов, проповедовал в Сирии и Малой Азии, после чего направился в Армению, куда принес рукотворный лик Богородицы и построил посвященную ей церковь. В городе Агбаке апостол крестил сестру царя Санатрука царевну Вогуи. Санатрук отправил к ней тысяцкого Теренция с требованием отречься, но Вогуи склонила его к крещению.

В 68 г. Теренция, Вогуи и Варфоломея схватили и казнили в Агбаке. Вместе с ним были казнены 2000 христиан. Основанная святыми Фаддеем и Варфоломеем Армянская Церковь называется Апостольской, сообщает сайт armenianchurch.ge.