27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа (видео)

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды был глубоким знатоком Священного Писания и, правильно понимая смысл ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя он пошел за Ним.

Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии.

После Вознесения Христа Филипп успешно проповедует в столице Самарии, а затем - крестит эфиопского евнуха по пути в Газу. Далее святой оказывается в Азоте и посещает Кесарию.

Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. За проповедническую деятельность он был казнён, а именно - распят головой вниз в 80 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии.

В этот день начинается заговенье на Рождественский пост, поэтому он также называется Филипповым.

Тропарь

Благоукрашается вселенная, Ефиопия ликовствует, яко венцем красуема, тобою просветившися, светло торжествует память твою, богоглаголиве Филиппе, вся бо веровати Христу научил еси и течение совершил достойно Евангелия. Тем дерзновенно варит Ефиопская рука к Богу, Егоже моли даровати нам велию милость.

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