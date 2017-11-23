23 ноября - святых апостолов из числа семидесяти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия

Святой Родион или Иродион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп тоже был спутником апостола Петра. О

ба апостола были обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Святые апостолы Ераст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был епископом Иконии, где и скончался.

Апостол Ераст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом епископом в Панеаде. Святой апостол Кварт перенес много страданий, обратил ко Христу многих язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита.

Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии, где и преставился.

Тропарь

Апостоли святии, молите милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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