22 ноября православные христиане чтят память преподобного Иоанна Колова

Преподобный Иоанн Колов обитал в египетской пустыне в пятом веке в монастыре преподобного Пимена Великого.

Преподобный Иоанн был кротким, смиренным и трудолюбивым иноком. В эту обитель юный Иоанн пришел со своим братом Даниилом.

Вначале Иоанн трудился без духовного руководителя, но затем он осознал, что строгие подвиги необходимо исполнять под наблюдением опытного в духовной жизни старца.

Однажды преподобный Иоанн сказал брату, что не хочет заботиться об одежде и пище, а желает жить подобно ангелам.

Сняв одежды, он вышел из кельи. Ночью был сильный мороз, и обнаженный Иоанн вскоре начал стучаться в дверь кельи. Даниил не сразу открыл брату, сказав, что ангел не заботится о своем теле. Преподобный Иоанн понял, что слишком понадеялся на себя и горько зарыдал.

После этого вразумления преподобный Иоанн пришел к преподобному Пимену, прося руководства, и обещал во всем повиноваться. Испытывая терпение молодого инока, святой Пимен дал ему необычное послушание.

Три года преподобный Иоанн носил воду и поливал засохшее дерево, и оно покрылось листвой, дало обильные плоды и получило название "дерево послушания".

Преподобный Иоанн впоследствии сам стал наставником многих людей на пути ко спасению.

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