17 ноября православные христиане чтят память преподобного Меркурия, постника Печерского

Преподобный Меркурий Киево-Печерский трудился в Дальних пещерах в четырнадцатом веке.

Святой являлся строгим постником.

При жизни преподобный Меркурий был соединен глубокой духовной любовью с преподобным Паисием, и после смерти их положили в один гроб.

Останки святого находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской обители.

Тропарь

Присносущныя, блаженне, желая сподобитися жизни, праведне и непорочне жизнь свою препроводил еси в нынешнем веце, темже, Меркурие, желаемаго ты достиг, моли и нам вечныя сподобитися жизни.

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