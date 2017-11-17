17 ноября православные почитают священномученика Никандра Мирского и священника Ермея

Святые священномученики Никандр, епископ Мирский и священник Ермей являлись учениками святого апостола Тита, который рукоположил их в священный сан.

Святые мученики крестили многих язычников. За это они были схвачены и приведены на допрос к правителю Ливанию. Ни уговоры, ни угрозы властей не склонили святых мучеников отречься от Христа. Тогда Ливаний приказал их пытать.

Святые вынесли тяжелые муки: их привязали к лошадям и волокли. Затем, святых рвали железными крючьями, бросали в горящую печь.

Под конец мучители пробили головы и сердца святых гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Никандр во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.