16 ноября – память святых мучеников епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала

Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в персидском городе Наессоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и пастырские труды. Царь Сапор приказал разыскивать и казнить христианское духовенство.

Был схвачен и епископ Акепсим, в то время восьмидесятилетний старец. Его привели в город Арбелу, где он предстал пред судом Ардаха - жреца бога солнца.

Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и посадили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены семидесятилетний священник Иосиф и дьякон Аифал.

Три года святых держали в заключении, томили голодом и жаждой. В храм бога огня, который находился недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть трех святых мучеников.

Изможденные, покрытые гноящимися язвами, святые явились перед царем и на его требования вновь твердо отказались поклониться языческим богам, исповедуя веру во Христа. Святому епископу отрубили голову, а пресвитера и дьякона отправили в город и там побили камнями. Казнь священника Иосифа длилась несколько часов.

Возле места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тела святого мученика. На четвертую ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер раскидал камни, и тело святого Иосифа исчезло.

Дьякон Аифал был отведен в селение Патриас и там был забит камнями. Христиане тайно похоронили его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости: тех молитвами спаси души наша.

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