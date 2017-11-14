14 ноября – день памяти святых мучениц Иулиании и Кириены

Святые мученицы Кириена из Тарса и Иулиания из Росы за исповедание христианской веры были схвачены при императоре Максимиане Галерии, в начале четвертого века, правителем Киликии Маркианом.

Святую Кириену, обнаженную, с остриженной головой, водили вокруг города Тарса, как посмешище, а затем вместе со святою Иулианией отвели в город Росу, где обеих девушек сожгли.

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