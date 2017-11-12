12 ноября Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"

Недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре хранился чудотворный образ Божией Матери Озерянской.

По преданию, образ был явлен в конце XVI века возле села Озеряны - отсюда и название иконы; впоследствии на этом месте возникла обитель, также получившая название Озерянской. Рассказывают, что некий украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам...

Осознав, что его поступок, пусть и не преднамеренный, страшен для него и для окружающих, человек поднял две половины иконы, с благоговением поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром нашел икону целой, остался лишь тонкий след от рассечения.

В 1794 году Озерянская икона была перенесена в Куряжский монастырь, а после его закрытия 8 лет находилась в харьковской Покровской церкви. В начале XIX столетия монастырь был восстановлен, и святую икону Божией Матери по просьбе братии возвратили в обитель.

На поклонение этому чудотворному образу стекалось множество богомольцев из Харькова и окрестных селений, от нее по горячим молитвам верующих происходили многочисленные исцеления страждущих. 30 сентября каждого года, начиная с 1843, чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом переносился в город Харьков, где находился всю зиму, а 22 апреля таким же путем возвращался в монастырь. Озерянская икона была украшена дорогой ризой из червонного золота старинной работы, написана на холсте древним украинским письмом.

В годы богоборчества Озерянская икона Божией Матери, которая считается покровительницей Харькова и всего Слободского края, была утеряна. Сохранился лишь список, сделанный по всем церковным канонам и обладающий, как утверждают священнослужители, такой же чудотворной силой, как и оригинал.

Тропарь

Твоего предстательства уверение и милосердия Твоего явление икона Озерянская нам, Владычице, показася; пред неюже души наша в молитве изливаем и верою Тебе вопием: воззри, Милосердая, на люди Твоя, вся скорби наша и печали утоли, утешение благое в сердца наша низпосли и спасение вечное душам нашим, Пречистая, испроси.

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