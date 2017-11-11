11 ноября православные христиане обращаются за помощью к преподобномученице Анастасии Римляныне

Преподобномученица Анастасия Римляныня еще в детском возрасте осиротела, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, по имени София. Игуменья воспитала Анастасию в горячей вере, в страхе Божьем и послушании.

В то время началось гонение на христиан императора Декия. Правитель города Пров, по указанию императора, привел к себе святую Анастасию.

Юная мученица Анастасия смиренно вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отказаться от веры Христовой.

Святая твердо отвечала: "Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие - Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!" Начались жестокие пытки. Анастасия мужественно переносила их, славя и воспевая Господа.

В ярости палачи отрезали ей язык. Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, возмутился и правители города вынуждены были прекратить пытки. В скором времени они обезглавили мученицу.

Тело святой Анастасии было брошено за городом на съедение диким зверям, но Бог не допустил глумления над останками. Игуменья София нашла истерзанное тело преподобномученицы и с двумя помощниками-христианами похоронила его.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Анастасия зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами яко Милостив спаси души наша.

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