8 ноября Православная Церковь вспоминает святителя Феофила Новгородского

Феофил был последним Новгородским святителем избранным на народном вече. Время его служения было очень трудным.

Посадница Марфа Борецкая и ее сторонники возмущали народ против великого князя Московского Иоанна III и разжигали ненависть к святителю Феофилу.

Некоторые из новгородцев приняли сторону Литвы, изменив Московскому князю, и готовы были пойти на вероотступничество.

Святитель Феофил останавливал мятежных новгородцев и призывал держаться Православия. Своим покровительством он освободил многих бояр из литовских темниц.

В 1480 году святитель Феофил был отправлен в заключение в Московский Чудов монастырь, где тяжело заболел. Во сне ему явился святитель Нифонт, похороненный в пещерах преподобного Антония Печерского, и напомнил об обещании поклониться Печерским чудотворцам.

Святой архиепископ отправился в Киев и уже приближался к Днепру, как его болезнь усилилась, и он получил откровение, что хотя не дойдет живым до пещер, но тело его будет положено в них, что и исполнилось.

Честные мощи святителя Феофила сегодня находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской обители.

Тропарь

Правило веры, и образ кротости, и воздержания известный учитель Христову стаду воистину был еси, уча е выну смирению, не мудрствовати еже высокая, сего ради стяжал, яже желаше, отче святителю Феофиле, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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