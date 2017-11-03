3 ноября Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Илариона Меглинского (видео)

Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, в болгарский город Тырнов состоялось в 1206 году.

До этого события тело святителя находилось в городе Меглине.

Святитель Иларион получил хорошее христианское воспитание.

В восемнадцать лет он ушел в монастырь, где вскоре за добродетельную и строгую жизнь был избран настоятелем.

Он постоянно призывал иноков не терять дорогого времени, предназначенного для спасения. Особенно настойчиво искоренял Иларион пьянство.

В 1134 году он был рукоположен в епископа Меглинского. В это время в Болгарии распространилась богомильская ересь. Святитель Иларион с апостольской ревностью и усердной молитвой встал на борьбу с лжеучением.

Многие еретики после святительского наставления оставили лжеучение и вернулись в лоно Святой Церкви. Святитель преставился в 1164 году.

Тропарь

Чудо явився извещения, делы возсиял еси добродетелей Божиих, монашествующих лики упасл еси, архиерейская седалища изчистил еси, еретическаго же нападания не усумневся, церкви Христовы воздвигл еси, преподобне Иларионе, умер, яко спя, тело же твое цело и нетленно соблюдено бысть, и подает цельбы болящим от различных недуг, и демоны прогоняет, сего ради молим тя: моли спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.