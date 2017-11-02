2 ноября православные христиане обращаются с молитвой к святому великомученику Артемию

Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого, а затем - его сына и преемника, Констанция.

Артемий имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Императора Констанция на престоле сменил Юлиан. Император-отступник, желая возвратить язычество, вел непримиримую борьбу с христианством.

В Антиохии он приказал мучать двух епископов, которые не желали отказаться от веры Христовой. В это время в город пришел святой Артемий и всенародно обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный император приказал святого жестоко пытать. После этого великомученика бросили в темницу.

Во время молитвы, которую святой возносил к Господу, ему явился Сам Христос в окружении ангелов и сказал, чтобы мученик вытерпел все до конца, так как его ожидает венец в Царствии Небесном.

Услышав это от Самого Господа, великомученик обрадовался и стал горячо благодарить и славословить Его.

На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император прибег к пыткам.

Подвижник переносил все без единого стона. Мучения не сломили волю великомученика, и тогда святой Артемий был обезглавлен в 362 году.

Тропарь

Истинною бо Христовою верою утверждься, страстотерпче, мучителя злочестива царя победил еси со идольским того возношением. Тем от Царя Великаго, вечно царствующаго, пресветлым венцем победным одарен бысть, вся исцеляяй болящия и призывающий тя, Артемие великий, моли Христа Бога спасти души наша.

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