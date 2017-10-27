27 октября – память святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали в царствование императора Нерона, в первом веке.

Святой Назарий родился в Риме и был крещен епископом Лином. Еще в юности святой Назарий решил посвятить свою жизнь проповеди учения Христового и оказанию помощи гонимым христианам.

С этой целью он покинул Рим и прибыл в Милан. Посещая христиан в Медиоланской темнице, Назарий познакомился там с близнецами Протасием и Гервасием. Братья-близнецы родились в городе Медиолане, современном Милане, в семье богатых римских граждан. Оставшись сиротами, их родители были замучены за христианскую веру, братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и жили в посте и молитве. За исповедание Христа язычники посадили их в темницу.

Святой Назарий полюбил близнецов и, как мог, облегчал их страдания. За это язычники избили его и выслали из Медиолана. Святой уехал в Галлию и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.

В городе Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий, который стал ему верным учеником и помощником в миссионерских трудах. За проповедь христианства язычники отдали их на растерзание диким зверям, но звери не тронули святых. Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили по воде, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли христианство и отпустили святых мучеников.

Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан и навестили в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли Нерону. Тот приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре после этого казнили и святых братьев Гервасия и Протасия.

Спустя много лет, во время правления святого царя Феодосия в пятом веке, святитель Амвросий, епископ Медиоланский, по откровению свыше, открыл мощи святых мучеников. Святые мощи, прославившиеся многими исцелениями, были торжественно перенесены в Медиоланский собор.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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