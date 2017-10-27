27 октября – день памяти преподобного Николы Святоши, чудотворца Печерского (видео)

Преподобный Никола Святоша, в миру Святослав, князь Черниговский, был правнуком великого князя Ярослава Мудрого и сыном князя Давида Святославича Черниговского. Святоша был Луцким князем, имел жену и детей.

17 февраля 1106 года святой князь, оставив семейство, принял постриг в Киево-Печерской обители.

Здесь Никола-Святоша с великим смирением проходил послушания: три года работал в поварне, для которой рубил дрова и носил воду, следующие три года был привратником в монастыре. Около своей кельи святой развел сад. На свои средства он построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая, своего небесного покровителя.

Преподобный Никола был первым из русских князей, принявших иночество. Он терпеливо переносил упреки своих братьев за решимость вести жизнь безответного послушника.

Врач преподобного, Петр, доказывал князю-подвижнику, что подвиг такого послушания повредит его здоровью. Но внезапно врач сам заболел и исцелился лишь по молитвам преподобного Николая.

Тогда Петр постригся в монахи. Пройдя разные послушания, преподобный Никола наложил на себя обет безмолвия.

Когда святой получал деньги, то употреблял их на украшение храма, на покупку книг (ибо любил книжное чтение) или раздавал нищим. Святой Никола был усердным миротворцем.

В 1142 году он примирил черниговских князей с великим князем Всеволодом. Вскоре после смерти святого тяжело заболел его родной брат князь Изяслав. Игумен обители послал больному власяницу, одежду из грубой шерсти, преподобного. Изяслав надел ее и исцелился.

Тропарь

Отечество и славу княжения твоего оставил, Князю смирения, Христови, усердно последовал еси, преподобне отче наш Николо; тем приял еси от Него вечное царство и славу на Небеси, идеже ликуя, поминай нас чтущих память твою верно.

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