26 октября Православная Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы "Иверской"

Иверская икона Божьей Матери, находящаяся на Афоне, прославилась многими чудесами. Слух о чудотворном образе через паломников распространился по России.

Святейший Патриарх Никон, тогда еще Новоспасский архимандрит, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Афонский инок Иамвлих написал копию с Иверского образа, и через год икона, в сопровождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 октября 1648 года она была торжественно встречена жителями столицы.

Тропарь

Дерзость ненавидящих образ Господень и держава нечестивых безбожно в Никею прииде, и посланнии безчеловечно вдовицу, благочестно чтущую икону Богоматере, истязуют, но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи: слава Тебе, Чистая, яко непроходимое море плещи своя подаде, слава правошествию Твоему, едина Нетленная.

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