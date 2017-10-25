25 октября – память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника
Святые мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском.
На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах, старый воин ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце.
Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.
"Когда мое тело страдает, говорил святой Пров, - тогда душа моя исцеляется и оживляется". Мучители долго издевались над святыми, а потом разрубили их тела на части. Христиане тайно взяли останки мучеников и похоронили.
Тропарь
Святых мученик исправлением Небесныя силы преудивишася, яко в теле смертнем, безтелеснаго врага силою Креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо, и молятся Господу помиловатися душам нашим.
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