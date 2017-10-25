25 октября – память преподобного Амфилохия Глушицкого

Преподобный Амфилохий, игумен Глушицкий, уже монахом в священническом сане пришел из Устюга к преподобному Дионисию Глушицкому в 1417 году.

Святой Дионисий, узнал о желании Амфилохия быть подвижником и рассказал о суровости и трудности жизни в его обители, но это не смутило его.

Двадцать лет провел преподобный Амфилохий в подвигах поста, молитвы и послушания под руководством преподобного Дионисия, стараясь во всем подражать ему и помогая в трудах по устройству обители.

После смерти святого Дионисия преподобный Амфилохий 15 лет был настоятелем Глушицкой обители. Преподобный мирно скончался в 1452 году и был погребен рядом со своим учителем.

Тропарь

Яко светила незаходимая мысленнаго Солнца, просветисте вселенную, верным души и телеса лучами чудес ваших озаряюще, независтно подаваете от недуг исцеление, темже, сошедшеся верою, вас в песнех восхвалим, яко найти премудрыя наставники и к Богу ходатаи, и непрестанно вопием: радуйтеся, отцы Богомудрии Дионисие и Амфилохие.

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