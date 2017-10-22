22 октября Православная Церковь молитвенно вспоминает святого апостола Иакова Алфеева
00:35, 22 октября 2017Праздники
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Святой Иаков Алфеев - апостол из числа двенадцати и брат святого евангелиста Матфея.
После Сошествия Святого Духа апостол Иаков Алфеев совершал миссионерские путешествия вместе с апостолом Андреем Первозванным и проповедовал в Иудее, Эдессе, Газе, Елевферополе, сумев обратить многих на путь спасения.
Свои апостольские подвиги святой Иаков мученически завершил крестной смертью в одном из египетских городов.
Тропарь
Апостоле святый Иакове, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
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