21 октября – память преподобной Таисии (видео)

Святая Таисия родилась в Египте в конце третьего столетия.

Она была воспитана матерью, женщиной дурного поведения и с юных лет сама стала блудницей. Многих юношей она довела до полного разорения, прельщая их своей красотой.

Слух о Таисии дошел до старца Пафнутия Великого, который многих грешников сумел привести к покаянию. Он оделся в светские одежды, пришел к Таисии и попросил устроить ему свидание в таком укромном месте, где бы никто не увидел их - не только люди, но и Сам Господь! Таисия, хотя и была язычницей, однако не лишена была элементарных представлений о Боге. Улыбнувшись, она ответила старцу, что исполнить его просьбу невозможно, так как Бог везде находится и все видит.

Тогда преподобный Пафнутий ярко представил ей всю тяжесть ее грехов и то, какой страшный ответ она должна будет дать Богу за людей, которые согрешили из-за нее.

Слова старца потрясли девушку, и она, глубоко раскаявшись, решила в корне изменить свою жизнь. Собрав свои сокровища, приобретенные греховным путем, она сожгла их на площади, чем всенародно осудила свой прежний образ жизни.

После этого Таисия поступила в женский монастырь. Здесь три года она находилась в затворе и горько оплакивала свои грехи.

Скончалась преподобная Таисия около 340 года. Инок Павел, по прозвищу Простой, видел, как Господь простил Таисии ее грехи и удостоил Царства Небесного. Узнав это, старец Пафнутий очень обрадовался: ему удалось спасти душу, которая была недалеко от погибели.

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