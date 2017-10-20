20 октября церковь вспоминает обретение мощей преподобного Мартиниана Белозерского

Преподобный Мартиниан Белозерский, в миру Михаил, родился в 1370 году в деревне Березники, недалеко от Кириллова монастыря.

В тринадцать лет он оставил своих родителей и тайно пришел к преподобному Кириллу Белозерскому, о котором ему много рассказывали как о великом подвижнике. Юный Мартиниан стал ревностно подражать своему учителю, у которого был в совершенном послушании.

В монастыре он обучился грамоте и занимался переписыванием книг. Со временем Мартиниан был посвящен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. После смерти преподобного Кирилла блаженный Мартиниан уединился на безлюдном острове, расположенном на озере Воже. Постепенно вокруг него собралось несколько иноков.

Преподобный Мартиниан построил для них храм Преображения Господнего и ввел общежительный устав. Уступая настойчивым просьбам братии Ферапонтова монастыря, он согласился стать игуменом этой обители и привел ее в цветущее состояние.

Преподобный Мартиниан оказал духовную поддержку великому князю Василию Васильевичу Темному в трудное для него время, когда на московский престол неправедно претендовал его двоюродный брат Димитрий Шемяка. Позже, по настоянию великого князя, преподобный принял на себя управление обителью Преподобного Сергия Радонежского.

В 1455 году преподобный Мартиниан снова вернулся в Ферапонтов монастырь. Последние годы жизни он тяжело болел, не мог ходить, и братия носила его в храм. Скончался преподобный в возрасте 85 лет. Мощи его были открыты в 1514 году.

Тропарь

От юности, отче, избран и возлюблен был еси Господом Богом, Иже, провидя доброе твое произволение, научи тя прийти к преподобному угоднику Своему, Кириллу всеблаженному, от негоже наставлен быв на путь спасения, в страсе Божий и чистоте душевней, в благоговении же и непрестанных к Богу молитвах житие твое непорочно прешел еси, и ныне, со дерзновением предстоя на Небесех Престолу Христову, отче Мартиниане всеблаженне, не престай моля Христа Бога спасти и помиловати души наша.

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