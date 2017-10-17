17 октября Православная Церковь чтит память преподобного Аммона Египетского

Преподобный Аммон Египетский был воспитан в христианском благочестии.

Он вступил в брак по желанию родных, но по согласию с супругой сохранил девство и стал жить с ней как брат с сестрой. 20 лет духовные супруги трудились в посте, молитве и совместных подвигах.

Затем супруги продолжили жить порознь друг от друга. Жена Аммона осталась дома и основала женский монастырь. Аммон ушел в Нитрийскую пустыню, где пребывал 22 года и достиг высоких духовных совершенств, дара чудотворения и прозорливости.

Преподобный Аммон часто приходил за благословением к преподобному Антонию Великому. В предсмертный час Аммона святой Антоний увидел, как ангелы с веселием поднимали на небо душу этого праведника. Преподобный Аммон скончался в середине четвертого века.

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