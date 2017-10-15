15 октября - память святой благоверной княгини Анны Кашинской

Святая княгиня Анна Кашинская была дочерью ростовского князя. В 1294 году она стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского, который был замучен татарами в Орде в 1318 году.

После мученической смерти мужа Анна уехала в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Евфросиния. Затем, переселившись в Кашинский Успенский монастырь, святая Евфросиния постриглась в схиму с именем Анна. 2 октября 1338 года она мирно отошла ко Господу. Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца - они были замучены в Орде.

Чудеса перед гробом святой Анны начались в 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками, cвятая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от врагов.

На Соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но в 1677 году патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году, в июне, произошло вторичное ее прославление и установлено повсеместное празднование.

Тропарь

Днесь восхваляем тя, преподобная мати, великая княгиня инокине Анно: яко бо лоза плодовита посреде терния, процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми, всех удивила еси чудным твоим житием, темже Христу Богу угодила еси, и ныне, радующися и веселящися, пребывавши с лики преподобных жен, наслаждающися райския красоты и веселия. Молим убо тя: моли о нас Человеколюбца, Христа Бога нашего, даровати нам мир и велию милость.

"УНИАН-Религии"

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